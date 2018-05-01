Новая российская радиационно-стойкая микроэлектроника для спутников



На отечественном предприятии «Ангстрем» разработали и запустили в производство радиационно-стойкую микросхему 32-канального мультиплексора аналогового сигнала 5023КН015. Разработка выполнена в рамках работы по созданию комплекта импортозамещающих «космических» микросхем: периферийный процессор «Спутник», мультиплексор и 3 типа аналого-цифровых преобразователей. Эти микросхемы могут использоваться, как в комплекте, так и в других изделиях.

Новая микросхема предназначена для коммутации сигналов с частотой до 1 МГц в диапазоне напряжений ±15В. Выборка адреса канала программируется по трехпроводному последовательному интерфейсу. Новый мультиплексор может работать при температурах от -60 до +85 градусов Цельсия.

Мультиплексор может коммутировать до 32 сигналов с различных датчиков, а затем передавать на процессор для обработки и анализа.

Технические характеристики 5023КН015:

Напряжение питания блока последовательного интерфейса SPI +3,3В±10% и высоковольтных аналоговых ключей от ±4,5В до ±15В±10%;

Последовательный интерфейс управления SPI;

Низкие перекрестные токи утечек;

Сопротивление канала не более 100 Ом;

Уровень перекрестных помех между каналами не более 82 дБ;

Ток потребления не более 0,8мА;

Токи утечки аналоговых входов не более 20 нА;

Диапазон входных напряжений на аналоговых входах не более напряжения питания высоковольтных ключей;

Диапазон рабочих температур от -60°C до +85°C;

Стойкость к воздействию спецфакторов;

Входные уровни логических «0» и «1» соответственно не более 0,8В и не менее 2,4В.

Микросхема предназначена не только промышленной и специальной аппаратуры высокой стойкости, но и для современных систем, использующих десятки датчиков, отслеживающих параметры внешней среды. В частности, она может быть использована при создании системы управления беспилотного транспорта.

Добавим, что в 2014-2017 годах на предприятии «Ангстрем» было разработано и запущено в производство около 400 наименований интегральных схем, микропроцессоров и транзисторов промышленного и специального назначения.