Сербия получила еще 4 МиГ-29 для восстановления ВВС

К российской помощи по возрождению ядра сербской военной авиации (см. наш материал http://tehnoomsk.ru/node/2893) в виде 6 МиГ-29 добавились еще 4 таких машины – теперь из Белоруссии. Россия и Белоруссия восстановили основу ВВС Сербии менее чем за полгода.

В 2017 году в военно-воздушных силах балканской страны остались всего 4 боеспособных МиГа-29 – еще из числа тех, что в 1999 году вступили в неравную схватку в разы превосходящими ВВС Сербии объединенными силами агрессоров NATO во главе с США. Все сербские «двадцать девятые», поставленные из России и Белоруссии, проходят модернизацию с доведением их уровня до возможностей современных боевых самолетов.

На этом поставки российской и белорусской техники в Сербию не закончатся: ожидаются поставки 4 боевых вертолетов Ми-35 (Ми-24), 4 транспортных Ми-17, а также двух дивизионов ПВО «Бук-М2», неназванное количество ЗРПК «Тунгуска», не менее 30 танков Т-72, а также бронемашин.