Российская агротехника проникает на зарубежные рынки



Говорить о массовом выходе российской сельхозтехники на мировой рынок пока рано, но первые шаги в этом направлении делаются, и они вселяют оптимизм. Так в 2017 году нашим производителям тракторов и комбайнов удалось продать их за рубежом на 8 миллиардов рублей (+16% к показателю предыдущего года).

Российские предприятия осуществили поставки своих агромашин в 47 стран мира. При этом отмечается дальнейший рост интереса покупателей к продукции из России в связи с ростом ее качества при невысоких ценах. В списке стран, которые импортируют наши сельхозмашины, оказались не только республики бывшего СССР и Восточной Европы, но и даже Нидерланды и Канада. В 2017 году наибольший рост среди всей агротехники показали продажи русских тракторов – их продали на 63% (330 машин), поставки техники для послеуборочной обработки урожая увеличились на 50%, до 560 единиц, почвообрабатывающей техники – на 31%, до 783 единиц и посевной техники – на 24%, до 536 единиц.

Все эти цифры пока скромные, но при продолжении господдержки наших производителей в направлении экспорта специалисты в сфере АПК говорят о том, что у России есть все шансы выйти на более крупные цифры продаж. Интерес к нашей технике только растет. Достаточно вспомнить, как позитивно реагировали иностранные аграрии на показанные в Германии прошлой осенью новейшие российские тракторы мирового уровня К-744 Петербургского тракторного завода.