В России построили движущуюся копию исторического тяжелого танка Т-35 (ФОТО)



Российский холдинг УГМК (Уральская горно-металлургическая компания) довел на одном из своих предприятий до ходового состояния копию легендарного танка СССР – Т-35. Машина была построена 2 года назад, теперь она получила возможность двигаться.

Единственный исторический сохранившийся танк Т-35А хранится в музее в подмосковной Кубинке. Т-35 с Урала построен для музея военной техники в Верхней Пышме. Копия советского пятибашенного танка была построена в реставрационном цехе производства предприятия «Уралэлектромедь».

Добавим, что танк Т-35 был создан в 1930-х годах до появления линейки танков Великой Отечественной войны – Т-34 и КВ. В конструкции «тридцать пятого» отразились взгляды довоенной эпохи на тяжелые танки, которые, как тогда считали, будут многобашенными. Всего был выпущен 61 танк, весивший около 50 тонн. Машины оснащали одной 76-мм и двумя 45-мм пушками, а также 6-7 пулеметами калибра 7,62 мм. Авиационный мотор М-17 V12 мощностью 500 л.с. позволял тяжелому довоенному танку двигаться по шоссе со скоростью до 30 км/ч. Чтобы вся эта огромная конструкция двигалась и вела бой требовалось не менее 9 человек экипажа. Танки Т-35 собирали с 1934 по 1939 год. В 1941 году они эпизодически применялись на фронте и показали себя, к сожалению, далеко не с лучшей стороны.











Источник фото: снимки с экрана (телеканал "Звезда")