В России разработан универсальный противомикробный препарат нового типа



Российское НПО «Микроген» сообщило о создании отечественного лекарственного средства нового поколения - противомикробного комплекса бактериофагов для профилактики и борьбы с целым рядом распространенных бактерий. Одна капсула заменит прием комплекса традиционных противомикробных средств от инфекционных заболеваний и безопасна для микрофлоры, которую обычно приходится восстанавливать после прием антибиотиков.

Сейчас разработка находится на этапе исследований для подготовки к необходимой государственной сертификации. Уже пройдены доклинические и первая часть клинических испытаний. Действие препарата, в отличие от традиционных противомикробных средств, включая антибиотики, основано на адресном уничтожении исключительно вредоносных клеток возбудителя. Бактериофаги не затрагивают «полезную» для организма микрофлору и не обладают побочным действием, что исключает возможность дисбактериоза и появления осложнений в работе жизненно-важных органов: печени, почек, кишечника. После уничтожения патогенных бактерий, препарат полностью выводится из организма естественным путем.

Аналогов новому русскому лекарству в мире пока нет. Средство появится в продаже через несколько лет и будет использоваться для лечения и профилактики заболеваний, вызываемых бактериями рода стафилококков (лат. Staphylococcus), стрептококков (Streptococcus), протеи (Proteus - P. vulgaris, P. mirabilis), клебсиеллы (Klebsiella pneumoniae), а также синегнойной (Pseudomonas aeruginosa) и кишечной палочки (Escherichia coli). Данные бактерии являются причиной возникновения целого ряда ЛОР-заболеваний (ангина, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит, пневмония, плеврит), хирургических и урогенитальных инфекций (абсцесс, гидроаденит, парапроктит, мастит, остеомиелит, цистит, пиелонефрит, эндометрит и другие), различного рода генерализованных септических и гнойно-воспалительных заболеваний новорожденных.