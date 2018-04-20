Российская армия получит 14 новых Ми-8АМТШ из Улан-Удэ



Производственный план по транспортно-штурмовым вертолетам Ми-8АМТШ на Улан-Удэнском авиазаводе в рамках гособоронзаказа на этот год – 14 машин, семь из них уже собраны.

Вертолет Ми-8АМТШ разработан на базе многоцелевого вертолета Ми-8АМТ и принят на вооружение армии России в 2009 году. Экспортная версия этой машины носит обозначение Ми-171Ш. Несмотря на то, что конструкции Ми-8 уже более 55 лет, вариант Ми-8АМТШ представляет собой современный вертолет, соответствующий стандартам боевых машин 21 века: он имеет усиленную защиту из металлокерамической брони и новую радиоэлектронную начинку. Два современных двигателя ВК-2500-03 обеспечивают вертолету с максимальной взлетной массой до 13 тонн скорость до 260 км/ч.

Особенностью Ми-8АМТШ является унифицированный с современными версиями Ми-24 (Ми-35М) комплекс управляемого ракетного вооружения. Вооружение вертолета размещается на 4−6 балочных держателях по бокам фюзеляжа. Вертолет может вооружаться комплексом «Штурм-В» с управляемыми ракетами 9М114 или 9М120 (до 8 штук). В номенклатуру бортового вооружения входит до 4 блоков Б8В20-А с 80-мм неуправляемыми ракетами С-8, до 2 управляемых пушечных контейнеров с 23-мм пушками ГШ-23Л, а также до двух 7,62-мм пулеметов в носовой и кормовой установках. В десантном отсеке предусмотрено 6 шкворневых установок для крепления оружия десантников.

Дополнительно машина защищена комплексами выброса ложных целей и постановки помех. Специальный вариант Ми-8АМТШ-ВА оборудован для применения в условиях Крайнего Севера.

Вертолеты Ми-8АМТШ оборудованы современным пилотажно-навигационным оборудованием и комплексом связи, их светотехническое оборудование адаптировано для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в ночных условиях на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки с необозначенных площадок.

При всем этом транспортные возможности вертолета сохранены в полном объеме: до 4 тонн груза внутри фюзеляжа или крупногабаритный груз массой до 4 тонн на внешней подвеске.