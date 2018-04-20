Новое российское СВП Мираж-2 из Нижнего Новгорода



В нашей стране в последние годы делают немало гражданских судов на воздушной подушке (СВП). Одним из традиционных центров разработки и производства СВП является Нижний Новгород. Недавно местная компания «Техносервис» показала «Мираж-2» - 9-метровое судно собственной конструкции.

Как сообщают производители, СВП имеет сухой вес около 2,5 тонн и оснащено 173-сильным турбодизелем. «Мираж-2» разгоняется до 100 км/ч по льду или до 80 км/ч на открытой воде. Максимальная скорость движения по песчаному грунту – 60 км/ч. Грузоподъемность судна на воздушной подушки достигает 1,2 тонны, в нем комфортно могут передвигаться 7 пассажиров (максимально - 10).









Расход дизельного топлива на крейсерской скорости 60 км/ч равен 34 литрам в час. Емкость топливных баков – 250 литров. Интересно, что стоимость такого СВП находится на уровне составляет 4,5 млн рублей, и приобрести его может любой желающий.

Ниже приведено видео с канала Review Machines, где «Мираж-2» показан в действии: