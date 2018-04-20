Новый вездеход КАМАЗ-Арктика: версия 8х8 на подходе



Российский производитель грузовиков и спецтехники КамАЗ выполняет программу испытаний первого варианта нового снегоболотохода КАМАЗ-Арктика с колесной формулой 6х6 и двигателем V8 с механической КПП. Готовится второй вариант 8х8 с новейшим двигателем Р6 с АКПП и кабиной серии К5.

КАМАЗ-Арктика создан в 2017 году. Это абсолютно новая разработка с точки зрения конструкции – таких машин завод никогда прежде не создавал. Требования к снегоболотоходу высокие: работать при средних температурах минус 50-60 градусов Цельсия в условиях абсолютного бездорожья. В основе конструкции – шарнирно-сочлененная рама: машина поворачивает не за счет колес, а за счет «ломающейся» рамы. Такое решение вызвано габаритами колес: они у вездехода очень широкие, не дающие достаточного для поворота ресурса.

Как сообщают разработчики, особые широкие шины – еще одна особенность «КАМАЗ-Арктики». С их помощью решается проблема проходимости в особых климатических условиях и на нестабильных грунтах: заболоченных территориях, тундре, фирновых снегах. Шины также представлены двух размеров: версия «Негабарит» – шириной более 1 метра (!) и версия «Габарит» – шириной 70 см. Первый вариант предназначен для передвижения на грунтах с низкой несущей способностью. Второй позволяет машине уложиться в разрешенные ПДД параметры, чтобы передвигаться по дорогам общего пользования. Благодаря этим качествам «КАМАЗ-Арктика» может выступать как альфамобиль – транспортное средство, которое возглавляет колонну других машин, ведет за собой обычные грузовики. Клиренс автомобиля – почти 70 сантиметров.

Новая русская арктическая машина оснащена жилым модулем – полноценным жилым пространством, в котором можно жить или ждать помощи в самых суровых климатических условиях минимум 3 суток. В модуле есть спальные места, душ и туалет, микроволновая печь, подогреватель, запас воды, умывальник, холодильник, телевизор, спутниковый телефон, варочная панель, электрогенератор. Дополнительно в жилом модуле предусмотрены кондиционеры, которые могут изолировать обитателей модуля от «традиционных» мошкары, комаров, гнуса в короткий летний период в северных широтах нашей страны.

В этом году первый вариант арктического КамАЗа отправят на российский север для обкатки в «боевых» условиях. Производство уникальных машин ожидается в ближайшие 2-3 года.

