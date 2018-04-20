Российский дизельный беспилотник VRT-300 начнет полеты в конце 2018 года



Разработанный в структуре Ростеха «КБ «ВР-Технологии» новый отечественный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вертолетной схемы VRT-300 начнет испытательные полеты уже в конце этого года. Готовятся 2 версии: - «арктическая» с радаром бокового обзора для ведения ледовой разведки и эксплуатации в условиях Арктики и «оптическая» - с увеличенной дальностью полета для задач мониторинга и дистанционного зондирования.

Беспилотный вертолет оснащен экономичным дизельным двигателем.

Арктический вариант (Arctic Supervision) рассчитан на базирование на российских кораблях в зоне Северного морского пути, мониторинг территории и доставку грузов. Беспилотник сможет транспортировать различные грузы, например, продукты и медикаменты, общей массой до 70 кг.

«Оптический» вариант (Opticvision) предназначен для диагностики, предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций в сфере добычи и транспортировки энергоресурсов. Он также может использоваться для диагностики воздушных линий электропередачи, картографирования, транспортировки грузов, поисковых работ, а также мониторинга экологической обстановки, дорог и объектов придорожной инфраструктуры.

В 2019 году разработчики планируют завершить сертификацию и тесты VRT-300 и начать его серийное производство с выходом на мировой рынок беспилотных систем.