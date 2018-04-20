Российские студенты выиграли мировой чемпионат по программированию в 7-й раз



На международной олимпиаде по спортивному программированию ACM ICPC 2018 нашим командам не было равных: первое место взяла команда Московского госуниверститета, «серебро» у команды МФТИ, третьими стала команда ИТМО из Санкт-Петербурга, дополнительная награда у Уральского федерального университета.

Соревнования проходили в столице Китая – Пекине. На них приехали представители 51 страны мира и 140 команд. Среди соперников наших команд были представители известных технических вузов мира: Пекинского университета (Китай), Университета Токио (Япония), Сеульского национального университета (Южная Корея), Университета Нового Южного Уэльса (Австралия), Университета Цинхуа (Китай), Шанхайского университета транспорта (Китай), Университета Центральной Флориды (США), Массачусетского технологического института (США).

Согласно правилам финального состязания каждая команда на компьютере без доступа в интернет должна была в строго указанный срок решить 11 задач за 5 часов. Максимальный результат – 9 решенных задач – продемонстрировала команда МГУ имени Ломоносова. Россияне выиграли соревнование 7-й раз подряд – это своего рода рекорд. При этом победителями за это время становились команды разных вузов. Так, например, в 2016 году лучшими были представители Санкт-Петербургского госуниверситета, а в 2017 году – их земляки из ИТМО.