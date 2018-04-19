ПВО Сирии показало свои ЗРПК Панцирь-С1 на видео и передало 2 целых ракеты противника России



На официальном YouTube-канале Минобороны Сирии появился репортаж об используемых сегодня арабской республикой комплексах ПВО советского и российского производства. Также объявлено об успешном уничтожении еще 10 крылатых ракет, которыми самолеты Израиля пытались нанести удар по сирийскому аэродрому Шайрат 17 апреля.

Очередная попытка ВВС Израиля «под шумок» и без захода в воздушное пространство Сирии нанести удар по одному из военных аэродромов страны сорвана ПВО арабской республики. В ходе отражения удара были сбиты все 10 выпущенных ракет.

Тем временем, 18 апреля сирийцы передали российским военным 2 неразорвавшиеся крылатые ракеты в пригодном для изучения состоянии. Оружие агрессоров уже доставлено в нашу страну. Об этом сообщают сирийские СМИ.

На этом фоне очень кстати выглядит репортаж о том, какие ЗРК сегодня охраняют небо Сирии на вооружении ее армии. Недавно он появился на официальном YouTube-канале военного ведомства этой страны: