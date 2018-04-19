Протон-М успешно вывел новый российский военный спутник



Тяжелая российская ракета-носитель «Протон-М» вывела на орбиту спутник Минобороны России. Запуск был выполнен с площадки на космодроме Байконур 19 апреля 2018 года.

Как сообщают российские военные, общее руководство пуском ракеты осуществлял заместитель главкома ВКС России Александр Головко, который прибыл на космодром накануне. 700-тонная ракета отработала программу в штатном режиме – спутник вышел на заданную орбиту. Контроль запуска осуществлялся наземными средствами главного испытательного космического центра имени Титова российских Космических войск. Данные о модели и назначении спутника не названы.

Добавим, что общее количество запусков ракеты "Протон" сегодня приближается к 420. Носитель имеет длину 58 метров и способен выводить на орбиту грузы до 23 тонн.