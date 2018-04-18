Российские ВКС получат в этом году 28 новых Су-30СМ и Су-34



Об этом сообщили на Едином дне приемки военной продукции 18 апреля в Минобороны РФ. Производство Су-34 ведется в Новосибирске, Су-30СМ – в Иркутске. Первые машины в 2018 году уже поставлены нашим ВКС.

На Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова в первом квартале собрали 4 фронтовых бомбардировщика Су-34, до конца года предприятие изготовит и поставит ещё 10 самолётов Су-34. В настоящее время специалистами компании совместно с предприятиями-смежниками проводятся работы по дооборудованию самолётов Су-34 комплексом разведки, управления и связи «Стрелец». Это позволит повысить боевую эффективность при выполнении группировкой ВКС России специальных задач.

На Иркутском авиазаводе показатели выпуска Су-30СМ – аналогичные новосибирским по Су-34: 4 машины уже собраны, 10 – сдадут заказчику до конца года. Представители предприятия сообщили, что на этом многоцелевом самолете ведутся опытно-конструкторские работы по импортозамещению и расширению боевых возможностей с применением новых средств поражения.