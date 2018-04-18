30 новых комплексов с беспилотниками Элерон-3 для Российской армии



Как сообщили представители предприятия «Эникс» из Казани, комплексы воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Т28 «Элерон-3» в количестве 30 единиц изготовлены в рамках государственного оборонного заказа в течение первого квартала 2018 года.

БПЛА предназначены для круглосуточного ведения воздушной оптикоэлектронной разведки. Данные комплексы обеспечивают: визуальный поиск оператором объектов разведки в реальном масштабе времени; обнаружение и идентификацию объектов разведки; аэрофотосъемку местности; патрулирование границ, береговую охрану и контроль территориальных вод; поисково-спасательные операции; воздушную разведку и радиоэлектронную борьбу.

«Элерон-3» может выполнять полеты в автономном режиме на удаление до 50 км, в радиокомандном режиме, в режиме облета или многократного прохода над заданной точкой. Возврат к месту старта автоматический. Для навигации используются системы GPS и ГЛОНАСС. БПЛА работает при температурах от -40 до +50 градусов и может быть развернут и запущен буквально за несколько минут.

На фото: БПЛА Элерон-3СВ