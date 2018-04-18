Гараж особого назначения ФСО России уже получил первые 16 машин проекта Кортеж

Об этом сообщил Интерфакс. Недавно были распространены данные об успешном краш-тесте одного из новых автомобилей, а сами машины впервые покажут на церемонии вступления в должность Президента России.

Как рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров изданию «Известия», в спецгараж ФСО переданы лимузины, седаны и минивэны нового проекта. В конце апреля начинается процесс их опытной эксплуатации. Также министр отметил, что «технологии и наработки, которые были реализованы в этом проекте, эффективны. Скоро автомобиль будет представлен широкой публике. Специалисты смогут ознакомиться с ним на Московском международном автомобильном салоне осенью. Начнем собирать предварительные заявки, продажи начнутся со следующего года».

Стоит добавить, что «Кортеж» в варианте для продажи всем желающим, возможно, будет носить другое название Aurus (производное от слов Aurum и Russia). Это первая полноценная российская разработка единой модульной платформы (ЕМП) в современном автомобилестроении. Созданы 4 вида кузовов: лимузин, седан F-класса (ниша машин вроде BMW 7), минивэн и полноразмерной кроссовер (близок по габаритам к Audi Q7).

Готовы 2 новых российских двигателя – V8 и V12: к созданию первого мощностью 600 л.с. привлекались немцы из Porsche, второй мощностью 860 л.с. - создан 100% в России НАМИ (о нем «Техносфера» писала уже давно – см. материал 2016 года http://www.tehnoomsk.ru/node/2216).

В рамках проекта создана новая российская АКПП R932. Она будет единой для всех машин ЕМП. Первые «Кортежи» получат гибридный привод: встроенный в трансмиссию электромотор будет выполнять функцию стартера, генератора и, собственно, вспомогательного двигателя. Но как таковой длительной езды на электротяге тяжелые российские представительские машины не предполагают: электромотор нужен для старта и возможности уехать с места атаки, если поврежден основной двигатель — таковы были требования безопасности.

Параллельно с централизованным созданием линейки новых отечественных машин уже по отдельной инициативе концерна «Калашников» был создан и показан тяжелый русский мотоцикл ИЖ для сопровождения президентского кортежа (см. материал «Техносферы» - http://tehnoomsk.ru/node/2975). Ждать полноценного показа новых российских машин остается недолго. В течение 2019-2020 годов наработанный при их создании опыт и новые компоненты начнут использовать в отечественном автомобилестроении.

На фото вверху: один из опытных образцов новых российских автомобилей ЕМП «Кортеж», 2017 год