В России появится цифровое радиовещание в формате DAB+



На заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) решен вопрос о внедрении в России вещания нового цифрового стандарта DAB+ и выделении частот для вещания в нем 175,872–228,128 МГц коммерческих радиостанций.

Итак, ГКРЧ выделила полосу радиочастот для создания на территории РФ сетей наземного цифрового звукового вещания стандарта DAB+. Новый стандарт радиовещания серьезно повысит качество приема по сравнению с аналоговым сигналом. Что такое DAB+ и зачем он нужен в эпоху мобильного Интернета?

По данным специализированного издания Broadcasting.ru, первый цифровой стандарт радиовещания в Европе был принят в 1995 году. Он носил обозначение DAB (digital audio broadcasting, «цифровое радиовещание») и имел обозначение ETS 300401. DAB+ представляет собой один из современных вариантов развития этого стандарта. В системе DAB+ (стандарт ETSI TS 102563) применен эффективный метод кодирования звукового сигнала – MPEG-4 HE AAC v2 (стандарт ISO/IEC 14496-3). Это позволяет примерно в 3 раза снизить скорость передачи цифрового звукового сигнала при сохранении качества звуковоспроизведения и увеличить количество аудиопрограмм, передаваемых в одном сигнале DAB+ (то есть вместо примерно 6 аудиопрограмм в одном радиочастотном сигнале системы DAB можно передать 18 программ c таким же качеством звучания в радиосигнале системы DAB+). При этом в обоих случаях полосы частот, которые занимают спектры передаваемых радиосигналов, имеют одинаковую ширину (приблизительно 1,54 МГц).

На сегодня цифровое радиовещание стандарта DAB+ осуществляется в Китае, Индонезии, Южной Корее, Германии, Австралии, Швейцарии, Дании, Норвегии и ряде других европейских стран. В США имеется свой формат Radio HD.

Внедрение цифрового радиовещания в России нового стандарта позволит довольно неплохо подключить к этому проекту отечественную промышленность. Тем более, что разработки для цифровой связи в ВПК для военных успешно выполняются, производится и новое оборудование.