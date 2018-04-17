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17.04.2018

Показан новый российский 8-ядерный 28-нм процессор МЦСТ R-2000

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Отечественная компания-разработчик «железа» МЦСТ выпустила первые образцы нового процессора с системой команд SPARC V9 с микроархитектурой, полностью разработанной в России – МЦСТ R-2000. Это разработка, профинансированная Минобороны РФ.

Приведены следующие технические характеристики нового процессора: 8 ядер с тактовой частотой по 2 ГГц, технология 28 нм, 2-канальный встроенный контроллер памяти DDR4, оценочное энергопотребление около 28 Ватт. Пиковая производительность МЦСТ R-2000 составляет 64 Гфлопс. Это RISC-микропроцессор с внеочередным исполнением команд. Ядро микропроцессора содержит два целочисленных АЛУ, устройство для вычислений с плавающей точкой и устройство передачи управления.

Процессор R-2000 относится ко второй линейке российского «железа» разработки МЦСТ (первая – широко известные «Эльбрусы»). Это совершенно другой тип процессоров. Далекие от микроэлектроники «эксперты» ошибочно утверждают, что RISC-процессоры от МЦСТ это «доработанные» устаревшие зарубежные микропроцессоры. На самом деле, речь идет о современной отечественной разработке, предназначенной для производства серверов, тонких клиентов и ноутбуков, промышленных контроллеров для АСУ ТП, программных маршрутизаторов высокого уровня производительности и т.д.

Тэги: 
R-2000
МЦСТ
Минобороны РФ
SPARC V9
российский процессор
DDR4
RISC
Эльбрус
Разделы: 
ИТ-сфера

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