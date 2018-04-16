Представлен новый «экспедиционный» вариант УАЗ Патриот



Как сообщили представители российского автозавода, новая версия внедорожника комплектуется большим количеством установленного экспедиционного сертифицированного оборудования.

В 2017 году УАЗ первым из автопроизводителей на российском рынке сертифицировал автомобиль со специальными внедорожными аксессуарами — лебедкой «Спрут 9000 Спорт» и защитой рулевых тяг. Важные для покорения бездорожья обновления вошли в пакет «Off-Road».

Новая экспедиционная спецверсия оснащается еще большим количеством аксессуаров, необходимых для путешествий и экспедиций. Из внедорожного арсенала, помимо пакета «Off-Road», в нее входят резина BF Goodrich All-Terrain, экспедиционный багажник, лестница на задней двери, тягово-сцепное устройство, блокировка дифференциала заднего моста и защита порогов. Всё дополнительное оборудование сертифицировано и устанавливается на Ульяновском автомобильном заводе в процессе производства.

Автомобиль оснащён набором комфортных опций, таких как кондиционер, мультимедийная система с 7-дюймовымсенсорным экраном с установленной навигационной системой карт России, Белоруссии, Казахстана и Украины, а также дополнительным отопителем салона.

Кроме того, УАЗ Патриот в экспедиционной спецверсии будет доступен в двух эксклюзивных, абсолютно новых цветах: оранжевом и зеленом. Машина поступит по цене 1,039 млн рублей в продажу в мае 2018 года.