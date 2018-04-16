Российские военные: сирийский С-200 сбил израильский F-16



Минобороны России сообщило о том, что сбитый 10 февраля на юго-западе Сирии израильский самолет американского производства F-16 был уничтожен советским зенитно-ракетным комплексом С-200 ПВО арабской страны. Таким образом, подтверждается высочайшее качество якобы устаревших ЗРК.

Добавим, что система С-200ВЭ была поставлена в Сирию в начале 1980-х годов. Она оснащалась ракетами В-880Е (5В28Е) с осколочно-фугасной боевой частью и имела максимальную дальность – до 240 км. В 2016 году ПВО Сирии располагали более чем 40 пусковыми установками ЗРК С-200ВЭ.

Израиль упорно отрицает факты потерь своих самолетов до февраля 2018 года от данного вида ЗРК. Это связано с тем, что на этом театре военных действий израильская ударная авиация практически не входит в воздушное пространство Сирии. Получить подтверждение об уничтожении и повреждении самолета противника над территорией другого государства у сирийских войск ПВО практически нет шансов.

Вместе с тем, в истории боевого применения С-200 в Сирии имеются два исторических ярких эпизода: в 1982 году из этого ЗРК был сбит на дистанции 180 км (за пределами территории арабской страны) самолет дальнего радиолокационного наведения E-2C Hawkeye ВВС Израиля, наводивший боевую авиацию при ударах по сирийским аэродромам, а в 1983 году при помощи С-200 были сбиты сразу беспилотника BQM-74 Chukar (в израильских ВВС – «Telem»).