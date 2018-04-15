Отечественные ЗРК отразили атаку ракет НАТО 14 апреля 2018 года в Сирии



Ранним утром в субботу 14 апреля независимое государство на Ближнем Востоке – Сирийская арабская республика – подверглась агрессии трех стран: США, Англии и Франции. Самолеты и корабли государств-агрессоров выпустили от 103 до 105 крылатых ракет по аэродромам, объектам инфраструктуры и объектам ПВО Сирии. В итоге 71 ракета была уничтожена.

Итоги ракетного удара по Сирии стали известны к обеду 14 апреля: система ПВО Сирии сбила около 68% всех ракет врага, выпущенных без захода носителями противника в воздушное пространство и прибережные воды арабской страны. Это своего рекорд для ЗРК предыдущих поколений С-125 «Печора-2М», С-200, «Бук-М1», «Квадрат», которыми вооружены сирийские военные. Среди уничтоженных ракет не только американские «Томагавки», но и европейские Scalp EG (Storm Shadow). На российской военной базе в Сирии заявили, что в отражении ракетного удара размещенные там системы С-300 и С-400 не участвовали по причине того, что ракеты стран-агрессоров не пересекли границы сектора, где Россия изначально запретила иностранные полеты военной авиации. Впрочем, российские военные все равно по факту приняли участие в уничтожении агрессии: работали наши РЛС, радиоэлектронная разведка и системы передачи данных, которые в оперативном режиме смогли предупредить сирийских военных и выдать точные координаты всех целей.

Также в Сирии на вооружение местной армии буквально за несколько дней до воздушного нападении были поставлены сразу почти 40 (!) ЗРПК «Панцирь-С1». Это очень большое количество таких систем ближнего действия даже по российским меркам. Применялись ли «Панцири» пока не сообщается. Также стали известны подробности о наличии на вооружении ПВО Сирии еще одного относительно нового ЗРК «Бук-М2». Параллельно российские военные все-таки рассказали о проведенной модернизации всей системы противовоздушной обороны арабского государства в последние 2 года. Результат отражения удара оказался впечатляющим: разнообразные ЗРК, в основном, неновые, оказались эффективными в борьбе с крылатыми ракетами современного типа, состоящими на вооружении США и Великобритании.

Как и во времена СССР, показав себя с далеко не лучшей стороны, страны-агрессоры поспешили запустить волну сообщений о том, что якобы нападение было успешным, а российским и сирийским военным «не удалось» его сорвать.