Какой будет новая российская сверхтяжелая ракета?



В российских СМИ появились данные о том, как будет устроена заказанная государством новая сверхтяжелая ракета-носитель. Выбор сделан в пользу платформы РКК «Энергия» при участии РКЦ «Прогресс» (новое семейство РН «Союз-5» - см. наш материал http://tehnoomsk.ru/node/3140). Проект сверхтяжелой системы проходит под обозначением «КРК СТК».

Что это за ракета? Во-первых, это три основных компонента: носитель, новый разгонный блок, и межорбитальный ядерный буксир (разработка двигателя для него сейчас находится в структуре «Росатома» на финальной стадии). Первым этапом в создании носителя станет новая ракета 532-тонная «Союз-5», она будет готова к 2021-22 годам. Средства на ее создание сейчас уже выделены. В 2022 году «Союз-5» должен будет вывести на околоземную орбиту новый космический корабль «Федерация» с космодрома Байконур.

В течение последующих лет должна быть построена ракета со значительно большей стартовой массовой – 1440 тонн. Ее называют также «отработочной модификацией носителя сверхтяжелого класса». Такое развитие «Союза-5» сможет вывести на орбиту в районе 2027 года 50-тонный корабль для облета Луны. Его запуск запланирован с новой площадки на космодроме Восточный. В течение последующих 1-2 лет еще запуском более крупного российского носителя (I этапа) массой около 2800 тонн на общей базе с описанными выше ракетами начнется сборка станции на орбите Луны. А в районе 2032-35 годов ракета-носитель II этапа взлетной массой более 2900 тонн выведет на орбиту ядерный транспортный буксир для доставки грузов к российской станции на Луне и сборки базы на ее поверхности.

Описанные планы крайне амбициозны для России, много лет находившейся на распутье, двигаться в сторону лунной программы или ориентироваться на околоземное бесконечное использование орбитальной станции с редкими недорогими автоматическими миисиями к Марсу и Луне. Появление официально поддерживаемой государством программы КРК СТК и более-менее четкого плана действий говорит о начале работ в реальном направлении. Также новый ядерный двигатель на транспортном корабле планируют использовать на планируемых после 2028 года запусках к Марсу и Юпитеру наших автоматических исследовательских станций нового поколения.