В России модернизировали второй сирийский Ил-76



«Авиационный комплекс имени Ильюшина» выполнил капитально-восстановительный ремонт военно-транспортного самолета Ил-76 сирийской государственной авиакомпании Syrian Arab Airlines (на фото). Это вторая машина из четырех поставленных СССР в Сирию 38 лет назад.

Модернизация самолетов данного типа в России, возможно, продолжится: в 2016 году был восстановлен первый борт, сейчас в Сирии на хранении имеются еще два Ил-76 1980 года выпуска. Кроме этого, Россия передала в 2015 году 2 Ил-76 из резерва наших ВКС для грузовых перевозок сирийским военным. Машины используются для полетов между РФ и Сирией.