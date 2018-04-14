Одноплатный компьютер на базе процессора Байкал-Т1 продается всем желающим



Российский разработчик процессоров «Байкал Электроникс» начал свободные продажи своего первого серийного «железа» - BFK3.1 с интегрированным процессором Байкал-Т1 архитектуры MIPS – через интернет-магазин «Чип и дип».

Пока цена высока – почти 40 тысяч рублей за комплект, но это не игровой компьютер, а устройство, рассчитанное на другие сферы применения, такие как коммуникационная инфраструктура, сетевые накопители данных, промышленная автоматизация и управление зданиями, а также рабочие станции.

Как сообщается на сайте магазина, BFK 3.1 – это одноплатный компьютер, построенный на базе отечественной системы на кристалле Baikal-T1, предназначенный для отладки системного и прикладного программного обеспечения, макетирования конечных устройств, а также для оценки производительности центрального процессора. Использование BFK 3.1 позволяет провести прототипирование программно-аппаратных решений на базе Baikal-T1 и сократить сроки запуска изделий в серийное производство.

Плата имеет форм-фактор FlexATX (229х191 мм), на ней находится 2-ядерный процессор архитектуры MIPS с 1 слотом SO-DIMM DDR3-1600 (PC3-12800) и следующими интерфейсами: PCI Express: 1 x PCIe Gen3 x4 (использован разъем х16), 2 x SATA III, 1 USB 2.0, 2 последовательными интерфейсами UART, 2 x SPI, 2 x I2C. Интерфейс отладки EJTAG. Используется операционная система Embedded Linux 4.4 (Busybox RootFS) и начальный загрузчик U-Boot. Также имеются сетевые интерфейсы 1 x 10 Гб (10GBASE-KR, 10GBASE-KX4, выведено на разъем), 2 x 1 Гб (1000BASE-TX).



