Российская самодвижущаяся платформа Северный полюс будет построена в течение 2 лет



В России принято решение о финансировании проекта первой в истории нашей страны новой полярной станции для использования в Арктике на самодвижущейся ледостойкой платформе класса Arc8 – «Северный полюс».

«Техносфера» уже писала об этом проекте (см. наш материал http://tehnoomsk.ru/node/2899). Изначально как альтернатива ему рассматривался вариант по вмораживанию в лед старого, специально оборудованного, ледокола, но победил разумный подход: переделка одного из судов в новый проект затянулась бы более долгий срок и стоила дороже создания нового судна. Тем более, что платформа «Северный полюс» рассчитана как минимум на 25 лет работы и будет строиться изначально с учетом всех основных запросов ученых. Это будет полноценный аналог северной полярной станции, но не зависящей от разломов льда: чрезвычайно крепкий корпус, вертолетная площадка, источник топлива плюс запасы на 2-3 года по автономности и даже возможность самостоятельного передвижения.

Новая ледостойкая платформа «Северный полюс» позволит России увеличить исследования в нашем секторе Арктики и вести их практически круглогодично. Заказ на ее строительство по уже согласованному проекту разместят на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.