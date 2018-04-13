Какой будет новая ракета Союз-5



В Роскосмосе утвердили внешний облик новой средней отечественной ракеты-носителя «Союз-5», а также сообщили о том, что именно с этой платформой будет связана разработка перспективной сверхтяжелой ракеты РКК «Энергия». В проекте «Союз-5» задействованы 16 организаций и предприятий российской космической отрасли.

«Союз-5» - это 62-метровая двухступенчатая ракета стартовой массой около 530 тонн. Используемые двигатели – РД-0124МС и РД-171МВ. Носитель будет выводить на низкую орбиту до 18 тонн полезной нагрузки. Предполагается использование его для запуска новейшего космического корабля «Федерация». Производство новых «Союзов» будет осуществляться в Самаре на РКЦ «Прогресс».

Для запуска новых ракет «Союз-5» будет выполнена модернизация одного из стартовых комплексов на Байконуре.