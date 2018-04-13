Русская СПФС заменит западную систему SWIFT



В России начали отказываться от использования международной системы передачи финансовой информации SWIFT, контроль над которой принадлежит структурам ЕС и США. Первопроходцем решила выступить одна из самых больших отечественных госкорпораций – Ростех, в которой объединены сотни российских предприятий ВПК и связанных с ними организаций.

Сообщается, что Ростех и российский Центробанк внедряют национальную систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Переход на СПФС повысит безопасность финансовых операций и создаст альтернативный канал обмена финансовыми сообщениями в России, а также позволит госкорпорации использовать систему как канал обмена финансовой информацией между участниками системы, например между банком и госкорпорацией, или между дочерними предприятиями. Данная инициатива позволяет снизить зависимость от иностранных систем и дает возможность обмениваться информацией с нашими предприятиями в защищенном формате без использования мощностей зарубежных провайдеров.

Ростех не только внедряет новую независимую от иностранного влияния систему СПФС, но уже использует еще один российский финансовый инструмент – систему Единого Корпоративного Казначейства (АС ЕКК). Также на 20 крупнейших предприятиях госкорпорации ведется опытно-промышленная эксплуатация комплексной автоматизированной системы финансово-закупочной деятельности (АС ФЗД) полного цикла.