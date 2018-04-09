Итоги Cisco Connect – 2018: от сложного – к простому



3-4 апреля в Москве состоялся один из крупнейших ИКТ-форумов на территории СНГ – Cisco Connect – 2018 - его посетили более 3200 человек. Центральной темой конференции стали вопросы, связанные с УПРОЩЕНИЕМ построения и защиты ИТ-инфраструктуры. Мероприятие прошло при поддержке 33 компаний-спонсоров и 36 медиапартнеров (среди них и наш медиаресурс "Техносфера. Россия").

Необходимость переосмысления подходов к сетевому взаимодействию – центральный мотив большинства докладов, прозвучавших на форуме.

Как отметила Венди Бар, старший вице-президент Cisco, руководитель глобальной партнерской организации, Cisco стремится создать надежную интеллектуальную платформу для цифрового бизнеса. В основе стратегии компании лежат пять важнейших элементов, отвечающих интересам заказчиков: переосмысление подходов к сети; информационная безопасность; решения для мультиоблачной среды; раскрытие потенциала данных; новый опыт взаимодействия заказчиков, партнеров и сотрудников.



Для реализации этой стратегии у Cisco есть надежная опора. 26 тысяч инженеров по всему миру занимаются разработкой решений Cisco, которые позволяют комплексно оценить происходящее в сети, защитить информацию, по-новому организовать рабочие процессы. 20 тысяч специалистов по продажам ведут работу с 840 тысячами заказчиков Cisco в различных отраслях, предлагая технологии с учетом потребностей бизнеса. По доле рынка Cisco занимает первое место в 10 регионах мира. 60 тысяч партнеров, в том числе 2000 российских, разрабатывают и реализуют совместные проекты, конечной целью которых является повышение уровня жизни людей и совершенствование методов их работы.

На необходимость внедрения новых подходов управления сетью указал и управляющий директор Cisco по продвижению цифровизации в регионе EMEAR Гордон Томсон. Ожидается, что к 2020 году к сети будут одновременно подключаться 63 млн устройств в секунду. Однако простого подключения в наши дни недостаточно.



В условиях экспоненциального роста числа устройств необходимы новые методы управления сетевой инфраструктурой, современные способы отражения кибератак и средства, позволяющие извлекать, передавать и анализировать данные, поступающие из различных источников. Сеть становится источником контекста, из которого можно черпать информацию, критически важную для бизнеса. Эта информация служит основой для принятия взвешенных управленческих решений, цифровой трансформации, повышения качества продукции и уровня обслуживания.

Работа форума проходила в рамках десяти технологических потоков: DevNet, «Интернет вещей», «Информационная безопасность», «Инфраструктура корпоративной сети», «Контакт-центры», «Гибридные облака в современной ИТ-инфраструктуре», «Решения для операторов связи», «Сервисы Cisco», «Технологии для совместной работы», «Центры обработки данных». В рамках работы потоков прозвучало более 100 докладов.



Участники конференции могли также посетить выставку решений Cisco – World of Solutions, которая объединила семь демозон. В их числе – «Беспроводные сети» (Wireless), «Интернет вещей» (IoT), «Информационная безопасность» (Security), «Инфраструктура корпоративной сети» (EN RS), «Решения для операторов связи» (SP), «Технологии для совместной работы» (Collaboration), «Центры обработки данных» (DC). На выставке были также представлены разработки компаний-партнеров Cisco.

Вплоть до 20 апреля участники форума могут пройти практикумы по различным архитектурам, размещенные на портале dCloud, и повысить свой профессиональный уровень.

Каждый желающий мог получить консультацию технических экспертов по широкому спектру вопросов, связанных с работой сервисного подразделения компании на стенде Cisco Services. В этом году эксперты технической поддержки Cisco отвечали на вопросы посетителей форума и в онлайн-формате: для этого было достаточно скачать официальное приложение Cisco Connect и обратиться за консультацией в чате или назначить встречу на стенде.



Как и в прошлому году, Cisco Connect – 2018 транслировалась онлайн. При помощи технологии WebEx 560 ИТ-специалистов наблюдали за ключевыми мероприятиями форума в режиме реального времени.

В организации и проведении форума приняли участие 33 компании-спонсора. Медиапартнерами Cisco Connect – 2018 стали 36 средств массовой информации из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Омска, столицы Азербайджана – Баку и столицы Узбекистана – Ташкента.

Для 50 представителей СМИ, посетивших Cisco Connect – 2018, были организованы круглые столы. Один из них был посвящен стратегии Cisco и концепции построения сетей, действующих на основе намерений; другой – решениям Cisco для аналитики, позволяющим использовать потенциал данных для оптимизации операционных процессов, усиления информационной безопасности и повышения эффективности бизнеса.