Ведущий завод Концерна ВКС Алмаз-Антей стал партнером премии ПРИОРИТЕТ-2018



Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, Екатеринбург» (ПАО «МЗИК»), активно участвующий в диверсификации Концерна «Алмаз-Антей» и выпуске высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, стал отраслевым партнером премии «ПРИОРИТЕТ-2018».

Диверсификация одного из крупнейших российских разработчиков и поставщиков Министерства обороны РФ, активно ведущаяся несколько последних лет, позволит Концерну «Алмаз-Антей» обеспечить финансовую устойчивость интегрированной структуры для обеспечения его эффективного развития. Уже к 2020 году Концерн планирует достичь 17-процентной доли выпуска продукции гражданского и двойного назначения. В рамках осуществления этой грандиозной программы «Алмаз-Антей» планирует войти в топ-10 по выпуску высокотехнологичной продукции гражданского назначения на всех отраслевых и региональных рынках.

Одним из активных участников программы диверсификации является ПАО «МЗИК», входящий в структуру АО «Концерн ВКС «Алмаз-Антей». Этот прославленный завод, основанный в 1866 году по указу императора Александра II, специализировался на производстве зенитной артиллерии (за годы Великой Отечественной войны заводом было выпущено 20 тысяч зенитных пушек), пусковых установок и управляемых ракет.

С 1956 года «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург» приступил к производству гражданской продукции, - электрических погрузчиков,- и за короткий срок стал в бывшем СССР монополистом по выпуску малогабаритных однотонных погрузчиков, производя до 7000 электропогрузчиков в год.

Дальше – больше. C 2005 года заводом была разработана и запущена в производство малогабаритная вакуумная подметально-уборочная машина, предназначенная для механизированной уборки дворов, тротуаров и других узких мест от мусора, пыли и грязи.

В настоящее время завод дополнил свою линейку погрузчиков и выпускает вилочные электрические погрузчики серии МР20 и платформенные электрические тележки грузоподъёмностью до 2 тонн, а также малогабаритные вакуумные коммунальные машины МК2000 с бункером для сметы объемом 2 куб.м.

Гражданская продукция ПАО «МЗИК» не уступает зарубежным аналогам по техническим характеристикам, а по некоторым даже превосходит, и работает в организациях всех отраслей всех регионов России.