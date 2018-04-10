В Брянске выпущен первый «арктический» колесный вездеход на шасси БАЗ-69092 (ВИДЕО)



По заказу спасателей МЧС России из Якутии на Брянском автозаводе (БАЗ, концерн «Алмаз-Антей») создали новый образец колесного автомобиля повышенной проходимости с формулой 6х6 на базе БАЗ-69092. Машина предназначена для аварийно-спасательных работ, эвакуационных операций, обеспечения жизнедеятельности на Крайнем Севере.

Как говорят разработчики, в ближайшее время в Якутии начнутся ходовые испытания машины. Арктический образец по конструкции существенно отличается от всех ранее изготовленных шасси на базе семейства «Вощина-1»: в конструкцию машины внесен ряд изменений, касающихся систем жизнеобеспечения, конструкции шасси и самого каркаса.

Брянский автомобильный завод входит в число ведущих российских предприятий, производящих специальные колесные шасси и колесные тягачи высокой проходимости грузоподъемностью от 14 до 40 т для военной и гражданской техники.

Видео: "Брянская губерния"