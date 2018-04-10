Российский телекоммуникационный сектор продолжает уверенный рост



На прошедшей в Москве расширенной коллегии Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в докладе Николая Никифорова озвучены данные о положительной динамике развития отечественного телекома. За 6 лет в России количество базовых станций 4G выросло с 2 до 160 тысяч, было проложено более 50000 км волоконно-оптических сетей (ВОЛС) в удаленных районах страны, а доступность цифрового ТВ превысила 98%.

Это только часть показателей, которыми можно по-настоящему гордиться.

В России сейчас практически самые низкие в мире цены на мобильную связь, в стране созданы условия для доступа в мобильный интернет практически в большинстве населенных пунктов. Россия также занимает 10-е в мире место по уровню доступности услуг широкополосного доступа в интернет, обгоняя целый ряд достаточно крупных, схожих по территории и экономике государств. За 5 лет в 2 раза увеличилась аудитория российского интернета: с 59 млн человек в 2012 году до почти 88 млн в 2017 году.

В 2012 году только 12% пользовались мобильным способом доступа в интернет, сегодня это уже 70%. Это и есть та самая настоящая технологическая революция, которая происходит прямо вокруг нас. Объем мобильного трафика увеличился на 90%. При этом стоимость мобильного трафика в России в десять раз ниже, чем в США, в три раза ниже, чем в Германии

В марте 2018 года началось создание первых фрагментов сетей 5G.

Количество жителей России, которые делают покупки через интернет выросло в 6 раз за 6 лет.

В 2017 году в нашей стране подключили через современные ВОЛС более 3000 медицинских учреждений. В 2018 году их количество достигнет 10 тысяч. Говоря о развитии волоконно-оптических сетей, также стоит упомянуть масштабные инфраструктурные проекты, которые выполнены на их базе в последние годы. С 2014 года в России развернуто строительство магистральных проводных каналов передачи данных на Севере и на Дальнем Востоке, проложен отдельный подводный мощный канал в Крым.

В 2012 году проводной скоростной интернет пришел в 300-тысячный Якутск, в 2017 году – в отрезанный от основной части страны вечной мерзлотой Норильск, сегодня для нас очередной целью наших связистов является 15-тысячный Анадырь – одна из самых крайних точек России. 6 лет назад жители Сахалина и островов Курильской гряды даже в самых смелых фантазиях не могли представить, что «оптика» когда-то придет на их территорию, то сегодня это уже реальность: стройка идет. Подключен и Магадан, и Камчатка, подводная линия прошла по дну Охотского моря. Такая же работа идет и в Арктической зоне. Универсальные услуги связи с использованием точек доступа оказываются в 34 населенных пунктах Арктики, они расположены в пяти субъектах РФ. До конца 2019 года стоит задача строительства 96 дополнительных точек доступа в девяти субъектах Арктической зоны.