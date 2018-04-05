В России собирают первые авиадвигатели ВК-800С



Как уже сообщала «Техносфера», на Уральском заводе гражданской авиации выполняется локализация самолета L-410, завод по сборке которого в Чехии принадлежит Уральской горно-металлургической компании с 2013 года (100% акций Aircraft Industries a.s., бывшего завода LET). Сборка первых самолетов уже начата, настало время двигателей. Появление русского мотора на «элке» было ожидаемо. Недавно стали известны подробности о состоянии программы.

В России сейчас собирают первые 3 мотора, получившие название ВК-800С. Они на 100%-отчественные, в их программе создания задействованы несколько известных предприятий. В частности, это научно-производственный центр «ЛКТ», компании «Авиационные редукторы и трансмиссии - Пермские моторы», «Металлист - Самара», Омское моторостроительное конструкторское бюро, УНПП «Молния». Уже летом новые двигатели выйдут на испытания на стендах, а в конце 2018 года ожидается начало летных тестов.

Интересно, что уже через 2 года создатели нового российского мотора рассчитывают получить на него сертификат и установить на L-410 UVP-E20 уральской сборки. Имеется информация, что постройку двух первых таких воздушных судна уже готов поддержать Минпромторг России по программе импортзамещения. Таким образом, в течение ближайших 3 лет «русский самолет», как его называют сами чехи, может стать полностью отечественным. Сейчас на уральских L-410 пока ставят моторы чешской сборки, являющиеся интеллектуальной собственностью американской компании GE Aviation.

Добавим, что приход русских на чешский завод начался в 2008-м, когда им удалось купить 51% акций предприятия и буквально перезапустить на нем производство. Современная версия L-410 c новым бортовым радиоэлектронным оборудованием соответствует всем международным требованиям гражданской авиации. Серьезная доля объемов продаж новых L-410UVP-E20 в дальнейшем пришлась на российский рынок региональных пассажирских авиаперевозок (сейчас в России – около 40 таких машин). В связи принятым в 2015 году решением по организации сборки самолета в России Уральский завод гражданской авиации построил новые цеха и начал в них производство новых L-410, постепенно наращивая в них долю российских комплектующих.

Двигатель ВК-800С — это турбовинтовая модификация вертолетного турбовального двигателя ВК-800В, разработкой которого занимается "ОДК-Климов" (входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации). Мотор предназначается для многоцелевых самолетов грузоподъемностью 1000–1500 кг, - об этом уже сообщали российские специализированные СМИ. Базовая версия ВК-800, согласно данным компании «Климов», имеет массу около 140 кг, длину порядка 1 метра и мощность около 800 л.с.