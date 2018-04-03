На Байконуре сохранился второй летный экземпляр «Бурана»



Как сообщили авторы фотоблога unexploredworld.ru, на космодроме Байконур в Монтажно-заправочном корпусе «Энергия-Буран» (МЗК) до сих пор хранятся 2 уникальных объекта космической программы СССР: второй летный экземпляр многоразового корабля «Буран» - «Буря» и его технологический макет.

В своем фоторепортаже из МЗК любители космонавтики показали сохранившиеся аппараты внутри огромного здания, имеющего габариты 62 метра в высоту и 132 метра в длину.

Добавим, что советская космическая программа многоразовых кораблей «Буран» была свернута буквально в последние годы существования СССР. Удалось выполнить только один беспилотный полет первого корабля с успешной посадкой на аэродроме. Планировавшиеся пилотируемые полеты были отменены при Ельцине, а законсервированная ракета-носитель "Энергия" с закрепленным на ней "Бураном" были разрушена в 2000-х годах после падения на нее части крыши корпуса, где ее хранили на Байконуре. Также был построен второй летный однотипный корабль "Буря". Его и его полногабаритный макет вы можете увидеть на этих фото:











