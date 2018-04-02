Российские инженеры разработали для кинематографа мимический сканер



Специалисты разработали конструкцию шлема Nimble — первой российской системы захвата и переноса мимики человека на 3D-персонажа в реальном времени. Проект ориентирован на производство анимационного и игрового кино, телепередач, компьютерных игр и VR/AR-приложений. На разработку системы Nimble ушло более трех лет и десятки тысяч долларов.

Перед инженерами стояла задача спроектировать шлем для съемки мимики человека, комфортный при длительной эксплуатации. Основные сложности изготовления связаны с тем, что сканирование происходит в условиях активных перемещений человека. Готовое изделие позволяет осуществлять съемку мимики человека на съемочной площадке. Данные, полученные со шлема, в режиме реального времени обрабатываются программной частью, осуществляющей визуализацию мимики трехмерного персонажа непосредственно во время съемки. В эргономичном шлеме комфортно работать в течение полного съемочного дня, что существенно сокращает производственный цикл и ускоряет процесс съемок.

«Конструкция, которая на первый взгляд выглядит просто и красиво, скрывает в себе новые технические решения российских инженеров в области микроэлектроники. Над ней работали лучшие специалисты», — рассказывает Алексей Карфидов, сооснователь «Карфидов Лаб».



Систему Nimble можно использовать в производстве художественного и документального игрового кино, а также в мультипликации и игровой индустрии. Разработка позволяет в режиме реального времени переносить мимику актера на трехмерного персонажа, улавливая тончайшие нюансы игры.

«Использование системы захвата и переноса мимики Nimble расширит возможности телеканалов и кинокомпаний, поможет создавать необычный контент и представлять известные программы и фильмы в новом свете», — прокомментировал Дмитрий Шуров, руководитель отдела исследований и разработок студии CGF.

Пилотное тестирование системы прошло в рамках кинопроекта «Напарник». С использованием системы Nimble мимика народного артиста РФ Сергея Гармаша была перенесена на «компьютерного» ребенка. Премьера фильма состоялась в сентябре 2017 года. С осени разработка продолжается при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям. Сейчас Nimble задействован в нескольких кинопроектах, в частности в художественном фильме «Конек-горбунок»(режиссер Олег Погодин) и короткометражном анимационном фильме «Реликты»(режиссер Аркадий Демченко).

