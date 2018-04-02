В ДВФУ открыли новый метод синтеза веществ для медицины



В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) разработан новый способ синтеза морских органических веществ, родственных фаскаплизину — пигменту морских губок с высокой противоопухолевой активностью. Развитие данного метода позволит получить ранее недоступные соединения и изучить их биологическую активность.

Автором исследования является студентка магистратуры кафедры органической химии Школы естественных наук (ШЕН) ДВФУ Мария Сидорова. Она сообщила, что с помощью химического метода восстановительного ацилирования в лаборатории синтеза природных соединений удалось в одну стадию получить четыре вещества: гомофаскаплизин В и В-1, а также 3-бромгомофаскаплизин В и В-1.

Научный руководитель работы, доцент кафедры органической химии ШЕН ДВФУ Максим Жидков отметил, что данное открытие имеет несомненную научную и практическую ценность и неслучайно вызвало интерес у зарубежных коллег. Работа российского молодого ученого опубликована в авторитетном международном журнале Tetrahedron Letters, где представлены новейшие мировые достижения в области органического синтеза, биохимии и медицинской химии.

«В настоящее время одной из актуальных задач медицинской химии является разработка новых методов синтеза, позволяющих получать производные различных соединений-лидеров, подобных фаскаплизину. Это уникальное вещество, способное избирательно подавлять фермент, который обеспечивает быстрое и бесконтрольное деление раковых клеток. Новый метод синтеза открывает широкие возможности для выявления биологически активных соединений, перспективных для создания лекарственных препаратов», — подчеркнул Максим Жидков.

Сотрудники лаборатории синтеза природных соединений ШЕН ДВФУ также изучают взаимодействие биологически активных алкалоидов с терапевтическими мишенями с помощью компьютерного моделирования, ведут целенаправленный синтез наиболее перспективных соединений для последующего биотестирования. Одним из последних достижений ученых стало получение нового синтетического производного фаскаплизина, которое по своей активности в 2-3 раза превосходит исходный фаскаплизин.