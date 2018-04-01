Куба приобретет новое российское пассажирское судно из композитных материалов



На заседании российско-кубинской Смешанной комиссии по морскому транспорту достигнуто соглашение о строительстве на Средне-Невском судостроительном заводе по новейшей отечественной технологии судна из композитных материалов, унифицированного с проектом 23290 «Грифон».

«Грифон» был построен в России в 2017 году. Это пассажирский катамаран ( см. материал «Техносферы» http://tehnoomsk.ru/node/2863). Его особенностью является корпус полностью созданный из монолитного углепластика по оригинальной российской технологии, отработанной на новых тральщиках проекта 12700. Ожидается, что Куба приобретет увеличенный вариант «Грифона», на котором вместо 150 можно будет перевозить до 250 пассажиров. Ранее сообщалось, что представители островного государства заинтересованы в закупке до 4 таких судов.



