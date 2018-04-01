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01.04.2018

Куба приобретет новое российское пассажирское судно из композитных материалов

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На заседании российско-кубинской Смешанной комиссии по морскому транспорту достигнуто соглашение о строительстве на Средне-Невском судостроительном заводе по новейшей отечественной технологии судна из композитных материалов, унифицированного с проектом 23290 «Грифон».

«Грифон» был построен в России в 2017 году. Это пассажирский катамаран ( см. материал «Техносферы» http://tehnoomsk.ru/node/2863). Его особенностью является корпус полностью созданный из монолитного углепластика по оригинальной российской технологии, отработанной на новых тральщиках проекта 12700. Ожидается, что Куба приобретет увеличенный вариант «Грифона», на котором вместо 150 можно будет перевозить до 250 пассажиров. Ранее сообщалось, что представители островного государства заинтересованы в закупке до 4 таких судов.
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Тэги: 
Грифон
Средне-Невский судостроительный завод
Куба
проект 23290
композиты
Разделы: 
Промышленное производство

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