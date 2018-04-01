Новосибирский авиаремонтный завод удвоил объем заказа на 2018 год



Как сообщают представители холдинга «Вертолеты России», входящий в него Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ) в 2018 году отремонтирует 44 вертолета Ми-8 и Ми-17. Это вдвое больше, чем годом ранее.

Завод в Новосибирске работает как с российскими, так и иностранными эксплуатантами наших вертолетов. Причем иностранные заказы пока преобладают: в 2017 году – НАРЗ провел капитально-восстановительный ремонт 18 винтокрылых машин для зарубежных заказчиков, в 2018 году – запланированы работы на 36 вертолетах из-за рубежа. Это далеко не новая практика для предприятия: например, в 2014 году здесь обновили 19 вертолетов Ми-17 для ВВС Мексики и обучили 20 специалистов по их техобслуживанию.

Сообщается, что в этом году новосибирцы реконструируют мощности завода.

Новосибирский авиаремонтный завод осуществляет техническое обслуживание, капитальный ремонт и модернизацию всех модификаций гражданских и военных вертолетов типа Ми-8/17 и Ми-26Т. Завод производит обслуживание и ремонт систем и агрегатов вертолетной техники в течение всего межремонтного ресурса, а также обеспечивает пользователей запасными частями.