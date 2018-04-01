Представлен ЗРК Панцирь-СМ на шасси К-53958 «Торнадо»



В телевизионном репортаже регионального подразделения телеканала «Россия-1» в Астраханской области впервые был показан новый вариант ЗРПК «Панцирь-СМ» на шасси бронированного автомобиля К-53958 «Торнадо».

К-53958 «Торнадо» имеет колесную формулу 8х8 (машина также известна как КамАЗ-6560М и КамАЗ-53958). В отличие от ранее выпускавшейся модели 6560 (без литеры «М») автомобиль оснащен кабиной от бронемашины «Тайфун-К», которую КамАЗ выпускает для Российской армии. Также сообщалось, что машину будут комплектовать новым двигателем Камаз 910.10, представляющего собой доработанный и 100%-локализованный в России двигатель Liebherr D946.

«Панцирь-СМ» - дальнейшее развитие ЗРПК «Панцирь-С». За счет применения новой прицельной станции и радиолокационного модуля с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) у нового комплекса выросла дальность обнаружения целей с 40 до 75 километров, а дальняя граница зоны поражения увеличилась с 20 до 40 километров.

Ранее представители разработчика зенитного комплекса сообщали, что «Панцирь-СМ» позволит уничтожать средства воздушного нападения, летящие со скоростью несколько тысяч метров в секунд (у предыдущей версии - 1000 м/с или 3600 км/ч). Важнейшим его отличием от существующего ЗРПК станет способность стрельбы по баллистическим целям.

