В России начато производство новых 6-выводных контактных чип-модулей



На заводе «Микрон» (Зеленоград) запущено производство новых чип-модулей собственной разработки. Первым заказчиком новой продукции стала российская Национальная платежная система МИР, где она используются в банковских картах.

Как говорят разработчики, в рамках данного проекта была создана и уже используется новая лента-носитель для 6-выводных чип-модулей. Новый технологический процесс позволяет оптимизировать использование материалов при корпусировании микросхем и значительно повысить производительность. Кроме уже упомянутых банковских карт новые чип-модули предназначены для идентификационных документов и других электронных носителей персональных данных.

Добавим, что первые линии герметизации чип-модулей были открыты на «Микроне» в 2005 году и стали основой сборочного цеха, который на сегодняшний день обеспечивает полный цикл сборки широкого спектра RFID-продукции и чип-модулей для идентификационных документов с использованием собственных интегральных схем, в том числе осуществляет поставки на экспорт.