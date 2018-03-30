Новый российский ранозаживляющий комплекс Vit-Medical



Российской компанией из технопарка Строгино создан, испытан и проходит этап регистрации как медицинское изделие новый аппарат вакуум-инсталляционной терапии. Он увеличивает скорость заживления ран в 3-4 раза. Аналогичная самая современная иностранная медтехника стоит минимум вдвое дороже, при этом характеристики нового российского устройства ее превосходят.

Как описывают разработчики, вакуумный аппарат Vit-Medical позволяет одновременно наносить заживляющее лекарство на поврежденный участок и откачивать жидкость из нарывающей раны. На рану накладывается специальная повязка, которая с помощью дренажных трубок подключается к аппарату. Через одну трубку идет удаление гноя из раны, а по другой поступает лекарство. При таком лечении пациент быстрее выздоравливает и меньше времени проводит в больнице.

Ожидается, что новинка будет запущена в производство и начнет поставляться в медицинские учреждения России с 2020 года.