В Калининграде спущен на воду второй новый российский траулер-сейнер



Завод «Янтарь» в Калининграде спустил на воду «Командор», второй из 3 заложенных в 2016-2017 годах траулеров-сейнеров проекта SK-3101R. Заказчиком новых российских судов выступает крупное предприятие из Петропавловска-Камчатского – «Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина».

Контракт на строительство трёх траулеров-сейнеров проекта SK-3101R был подписан в январе 2016 года. Это первый в России заказ на строительство подобных судов для отечественного заказчика за последние 20 лет. Головной траулер, «Ленинец», был спущен на воду в ноябре прошлого года и планируется к передаче будущей осенью. Третье судно, «Ударник», находятся в стадии формирования корпуса. По условиям контракта, поставка всей серии заказчику должна состояться в 2019 году.

Как отмечают представители заказчика, На Камчатке ещё нет судов подобного класса, и наши рыбаки с нетерпением ждут эти три траулера. Российские рыбаки рассчитывают, что серия SK-3101R будет продолжена и после завершения выполнения данного заказа.



