Российские военные осуществили 4-й запуск новой ракеты-носителя Союз-2.1в



С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» с полезной нагрузкой – российским спутником военного назначения. Это четвертый запуск ракеты данного типа с нашего северного космодрома, и все 4 старта прошли успешно.

«Союз-2.1в» имеет длину 44 метра и 2 ступени. 160-тонная ракета выводит на орбиту спутники массой от 1,5 до 3 тонн. Это новый легкий тип носителя, использующий в качестве двигателя центрального блока более мощный НК-33-1. Также на ракеты этой версии планировалось устанавливать новый вариант двигателя РД-191 – РД-193.