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30.03.2018

Российские военные осуществили 4-й запуск новой ракеты-носителя Союз-2.1в

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С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» с полезной нагрузкой – российским спутником военного назначения. Это четвертый запуск ракеты данного типа с нашего северного космодрома, и все 4 старта прошли успешно.

«Союз-2.1в» имеет длину 44 метра и 2 ступени. 160-тонная ракета выводит на орбиту спутники массой от 1,5 до 3 тонн. Это новый легкий тип носителя, использующий в качестве двигателя центрального блока более мощный НК-33-1. Также на ракеты этой версии планировалось устанавливать новый вариант двигателя РД-191 – РД-193.

Тэги: 
Союз-2
Союз-2.1в
НК-33
РД-191
РД-193
Плесецк
ВКС России
Разделы: 
Космическая сфера

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