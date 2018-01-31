Петр Великий начнут переделывать в «атомный линкор» в 2020 году



Российский тяжелый атомный крейсер проекта 1144 «Орлан», находящийся в составе Северного флота, запланировано поставить на модернизацию, которую в 2015-2020 годах уже проходит однотипный с ним «Адмирал Нахимов».

«Адмирал Нахимов» переделывают по новому проекту 11442М. Точно такая же модернизация ждет и «Петр Великий». 252-метровые крейсера в зарубежных специализированных изданиях нередко называют «линкорами» (battleship) из-за их огромных размеров и мощного вооружения.

Основным оружием двух русских «атомных линкоров 21 века» станут универсальные пусковые установки 3С-14-11442М, позволяющие «работать» сразу 3 типами ракет: 3-тонными «Ониксами» с 300-килограммовой боевой частью, 2-тонными «Калибрами» с 400-килограммовой БЧ и перспективным гиперзвуковым «Цирконом» (ракета, которую практически невозможно перехватить современными комплексами ПВО США и стран НАТО). Варианты пусковых установок 3С-14-11442М со сменными «Ониксами», «Калибрами» и в перспективе «Цирконами» получают новые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М», малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М» (уже использовались для боевых пусков «Калибров»), а также проектируемые атомные субмарины следующего поколения («Хаски»).

Такая унификация ракетного вооружения и использование однотипных универсальных пусковых установок приведет к серьезному увеличению боевой мощи наших кораблей без массового строительства новых судов в стиле «гонки вооружений» 1970-1980-х годов.

Глубокая модернизация кораблей, построенных по технологиям 1970-х годов (именно тогда проектировали «Орланы») и построенных в 1980-х, в XXI веке представляет собой практически их полное переоснащение. «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов» превратятся в новые боевые единицы, способные бороться с мощными океанскими ударными группами противника.