Петербургский тракторный завод готовится к масштабному производству российских АКПП

Начата работа по созданию на Петербургском тракторном заводе (ПТЗ, дочернее общество ОАО «Кировский завод») первого в Российской Федерации передового центра компетенций по разработке и изготовлению автоматизированных трансмиссий. Прогнозная мощность центра – около 7 тысяч АКПП в год – позволит обеспечить потребности не только Петербургского тракторного завода, но и других производителей самоходной техники.

Как отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов, центр будет обеспечен высокопроизводительным, современным оборудованием и передовыми цифровыми системами и технологиями. Для ПТЗ планируется закупить 126 единиц оборудования, 74 из которых – российского производства. Проект будет реализован при поддержке Правительства Российской Федерации, Минпромторга России и Фонда развития промышленности. Оборудование зарубежных производителей будет закупаться только в случае отсутствия аналогов в Российской Федерации и с одобрения ФРП.

Стоимость масштабного проекта составит более чем 4 млрд рублей, срок окупаемости ­– 5 лет. Из общей суммы инвестиций 1 млрд рублей – возвратный займ Фонда развития промышленности. Еще 1,2 млрд рублей предоставит в виде займа лизинговая компания Госкорпорации «Ростех» и Фонда развития промышленности – «Нацпромлизинг». Собственные вложения Петербургского тракторного завода запланированы в размере 1,8 млрд рублей. Срок запуска нового производства ­ – первый квартал 2019 года.