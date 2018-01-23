Российские холодильные витрины доминируют на отечественном рынке

Основная доля продаваемого на рынке нового холодильного оборудования для торговли (витрин) в нашей стране сейчас выпущена в России. Производители из Красноярска, Сергиева Посада, Йошкар-Олы, Волжска, Костромы, Москвы и многих других российских городов предлагают широкий выбор витрин для магазинов, ресторанов и столовых.

Среди моделей холодильных витрин есть из чего выбрать, вся техника имеет гарантию производителя и соответствует современным требованиям энергопотребления. Российская продукция надежна, а отечественные предприятия держат конкурентные цены, которые сегодня начинаются в среднем от 22 тысяч рублей.

Что же касается размеров и внешнего вида, то сегодня в России выпускают витрины для самых разных торговых точек, ничем не отличающиеся от лучших зарубежных образцов. В предложениях производителей есть открытые и закрытые модели, специальные варианты выкладки суши-продукции (суши-кейс), выпускаются и тепловые витрины разных форм и цветов. Вся техника удачно вписывается не только в интерьеры торговых точек, но и в заведений общественного питания.

Развитие интернет-торговли сделало удобным, быстрым и максимально информативным процесс выбора, оплаты и доставки даже такой габаритной продукции. Обо всех моделях можно быстро найти техническую информацию, посмотреть специальные предложения и цены на каждый тип (см. по ссылке - УЗНАТЬ БОЛЬШЕ). С учетом соотношения «цена-качество» и всей вышеозвученной информации выбор отечественного торгового оборудования очевиден.