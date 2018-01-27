Начаты летные испытания нового российского самолета-заправщика Ил-78М-90А (ФОТО, ВИДЕО)



В Ульяновске успешно стартовала программа испытаний перспективного конвертируемого самолета-заправщика Ил-78М-90А, созданного на базе самой современной версии Ил-76МД-90А с двигателями ПС-90А-76 с повышенной степенью двухконтурности и увеличенной взлетной тягой. Их удельный расход топлива на 12−14% ниже, чем у двигателя Д-30КП, установленного на предыдущие модификации русских самолетов-топливозаправщиков.

Официально первый полет новой машины состоялся 25 января, хотя по имеющейся в СМИ информации это уже третий подъем самолета в воздух с 19 января 2018 года. Особенностью Ил-78М-90А является повышенная дальность и большее, чем у его предшественников, количество топлива на борту (более 160 000 литров). Также стоит отметить, что этот «Ил» является быстроконвертируемым в другие модификации: вместо резервуаров с топливом он может нести баки с водой для тушения лесных пожаров или при необходимости стать обычным военно-транспортным самолетом. Переоборудование осуществляться в условиях аэродрома. В перспективе Ил-78М-90А станет основным топливозаправщиком ВКС России.









Видео официального первого полета (источник - фирма «Ильюшин»):