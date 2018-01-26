Представлен российский трактор с новой отечественной системой точного земледелия



Разработчик и производитель российской техники – Концерн «Тракторные заводы» - завершает испытания нового трактора АГРОМАШ 180ТК – ТК-3-180Д. Сельхозмашина оснащена первой, полностью отечественной системой точного земледелия «Агропилот-1».

Создание этого трактора велось в рамках программы импортозамещения сельскохозяйственной техники при поддержке Минпромторга России. Машина получила новую российскую коробку передач, в конструкции трактора внедрен ряд новшеств, самым значимым из которых стал 100%-российский комплекс автоматизации работы земледельческой техники «Агропилот-1». Этот продукт может использоваться на любых колёсных тракторах всех производителей. Разработчики говорят, что заложенные в него возможности позволяют эволюционно развивать данную систему вплоть до уровня роботизированного сельскохозяйственного комплекса. Испытания системы, которая обеспечивает точность позиционирования сельскохозяйственного орудия не более 2 сантиметров, находятся в стадии завершения.