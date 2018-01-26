В России открыт прием заявок на участие в Национальной премии в области импортозамещения Приоритет-2018

Оргкомитет премии «ПРИОРИТЕТ-2018» сообщает о начале приема заявок от участников новой, четвертой по счету, Национальной премии в области импортозамещения. Наш медиаресурс "Техносфера. Россия" традиционно участвует в информационной поддержке этого важного мероприятия. Подать заявку можно на сайте Премии http://prioritetaward.ru/participate.

Первый этап приема заявок продлится до 16 марта. Компании, подавшие заявку в рамках первого этапа, получат наиболее весомый информационный охват. Этапы конкурсного отбора размещены на сайте в разделе "О Премии".

К участию в конкурсе 2018 года приглашаются компании, работающие на российском рынке в сфере импортозамещения товаров и услуг, достигшие успехов благодаря налаживанию и развитию собственного производства, разработке новых технологий, перспективным идеям и проектам, выпуску импортозамещающих продуктов, товаров и услуг.

Участниками премии «ПРИОРИТЕТ-2018» могут стать компании и организации любой формы собственности и организационной структуры – как крупные корпорации, так средние и малые предприятия.

Как и в прошлом году, конкурс проводится в 2 этапа. Поступившие заявки на участие сначала проходят отборочный этап, который в этом году разделен на три периода. По его итогам претенденту присваивается звание Номинанта, которое позволяет компании принять участие в финальном этапе – борьбе за звание Лауреата в каждой из номинаций «ПРИОРИТЕТ-2018». Лауреатов определяет независимый Экспертный совет, в который входят представители власти, бизнеса, общественные деятели. Списки участников, номинантов и лауреатов премии «ПРИОРИТЕТ-2018» будут опубликованы на сайте Премии: prioritetaward.ru.

В 2017 году между Национальной Премией «Приоритет» и Международной Выставкой «Импортозамещение» был подписан меморандум о взаимодействии. Объединение двух крупнейших отраслевых площадок в 2018 году позволит лидерам импортозамещения в рамках единого проектного поля реализовать две взаимосвязанные задачи: показать всем заинтересованным аудиториям свою продукцию на выставке «Импортозамещение-2018» и одновременно получить ее высокую оценку в рамках Премии «Приоритет-2018», а также позволяет решить целый ряд коммерческих и имиджевых задач.

Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов состоится 11 сентября 2018 года на площадке международной выставки «Импортозамещение».

Подать заявку можно на сайте Премии по адресу http://prioritetaward.ru/participate

или позвонив по телефону +7 (499) 947-05-48 (Оксана Герчакова).