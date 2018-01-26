Опубликован рейтинг самых быстрых интернет-операторов России

Согласно данным бесплатного сервиса Speedtest, во второй половине 2017 года лидером по скорости мобильного доступа в Интернет стал МегаФон, а проводного – Эр-Телеком (Дом.ру). С максимальными скоростями 25 и 43 Мбит/с соответственно.
Рейтинг самых быстрых российских интернет-операторов по версии Speedtest выглядит следующим образом.
Мобильные сети (4G-операторы):
1. МегаФон - 25,04 Мбит/с
2. Йота (Yota) – 21,08 Мбит/с
3. МТС – 15,61 Мбит/с
4. Теле2 – 12,82 Мбит/с
5. ВымпелКом (Билайн) – 11,13 Мбит/с
Проводные сети (операторы проводного доступа в Интернет):
1. ЭР-Телеком (Дом.ру) – 43,73 Мбит/с
2. Ростелеком – 32,65 Мбит/с
3. ВымпелКом (Билайн) – 32,56 Мбит/с
4. МТС – 29,61 Мбит/с
5. МегаФон – 10,09 Мбит/с
Добавим, что не все участники приведенного рейтинга согласны с данными исследования.
Источник данных: kommersant.ru/doc/3528015