Опубликован рейтинг самых быстрых интернет-операторов России

Согласно данным бесплатного сервиса Speedtest, во второй половине 2017 года лидером по скорости мобильного доступа в Интернет стал МегаФон, а проводного – Эр-Телеком (Дом.ру). С максимальными скоростями 25 и 43 Мбит/с соответственно.

Рейтинг самых быстрых российских интернет-операторов по версии Speedtest выглядит следующим образом.

Мобильные сети (4G-операторы):

1. МегаФон - 25,04 Мбит/с

2. Йота (Yota) – 21,08 Мбит/с

3. МТС – 15,61 Мбит/с

4. Теле2 – 12,82 Мбит/с

5. ВымпелКом (Билайн) – 11,13 Мбит/с

Проводные сети (операторы проводного доступа в Интернет):

1. ЭР-Телеком (Дом.ру) – 43,73 Мбит/с

2. Ростелеком – 32,65 Мбит/с

3. ВымпелКом (Билайн) – 32,56 Мбит/с

4. МТС – 29,61 Мбит/с

5. МегаФон – 10,09 Мбит/с

Добавим, что не все участники приведенного рейтинга согласны с данными исследования.

Источник данных: kommersant.ru/doc/3528015