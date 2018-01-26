Россия начала поставку КамАЗов на Филиппины



Грузовики легендарной отечественной марки КамАЗ впервые поставлены на Филиппины. Согласно планам российского автопроизводителя, в это государство Юго-Восточной Азии в 2018-2020 годах будут проданы более 1000 КамАЗов.

Ранее озвученные планы по филиппинскому рынку предполагают не только продажи, но и создание сервисной сети, поставок запасных частей и обучения дилеров. Также филиппинская сторона заинтересована в сборке машин из российских комплектов на своей территории.

Первыми моделями, отправившимися на покорение Филиппин, стали КамАЗ-5460, КамАЗ-6460 и КамАЗ-6520 (на фото). Интерес к российской технике в этом регионе сейчас довольно высок.