Президент России предложил вернуться к теме сверхзвуковой пассажирской авиации

Одно из самых ожидаемых предложений для сторонников инновационного развития в российской техносфере прозвучало из уст Владимира Путина во время визита на Казанский авиазавод: глава государства предложил возродить разработки в гражданской сверхзвуковой авиации с учетом накопленных технологий и решений в военной сфере.

Президент уже второй раз говорит о том, что России пора обратиться к теме сверхзвукового пассажирского лайнера. Недавно Путин рассказывал о своем впечатлении в молодости от амбициозности проекта Ту-144, новость о первом полете которого звучала как настоящая фантастика. Это был самолет, опередивший свое время и ставший заложником разных обстоятельств, помешавших его вводу в эксплуатацию (см. материал «Техносферы» - http://tehnoomsk.ru/node/2957).

Сегодня в мире снова растет интерес к теме скоростной пассажирской авиации. Сейчас на Западе рассматриваются несколько проектов новых машин. Россия могла бы стать одним из лидеров прогресса в данной сфере, а также создать полноценную международную компанию с флотом серийных самолетов нового типа. Основным препятствием в данном направлении сегодня является узость мышления многих «экспертов» и руководителей, упорно придерживающихся пути бесконечной модернизации дозвуковых самолетов. Сверхзвуковая пассажирская авиация - это реальный шаг в будущее: новые стандарты, материалы, технологии, системы и новые рабочие места.